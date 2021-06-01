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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Учителям повысят зарплаты: Шкарлет рассказал, когда и на сколько

шкарлет сергій

С 1 декабря 2021 года заработная плата работников образования увеличится еще почти на 9%, а именно на 8,4%.

Повышение должностных окладов анонсировал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время форума Украина 30.

— Мы знаем, что с 1 января 2021 года зарплата педагогов увеличилась на 20%. С 1 декабря мы ожидаем повышение еще на 8,4%, — заявил он.

Также Сергей Шкарлет напомнил, что в прошлом году более 500 млн грн было выделено на обеспечение санитарными средствами и средствами гигиены образовательных учреждений. Кроме того, на сегодняшний день выделено 20 млн грн на проведение безопасного внешнего независимого оценивания.

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Дистанционное обучение в школах

Накануне Сергей Шкарет заявил, что украинские школьники вряд ли с сентября снова перейдут на дистанционное обучение. Но, по его мнению, это будет зависеть от общей дисциплинированности.

Однако в случае необходимости регионы, где будут вводить красную зону карантина, смогут перейти на онлайн-обучение.

Фото: Минобразования

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