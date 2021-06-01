За год работы камер видеофиксации в Украине количество правонарушений на дорогах, зафиксированных в автоматическом режиме, уменьшилась в восемь раз. В период с июня 2020 года до июня 2021 года было составлено 1 738 119 постановлений о нарушении правил дорожного движения, а водители оплатили штрафы на сумму более 259 млн грн.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел на пресс-конференции, посвященной годовщине автофиксации нарушений на дороге.

Сейчас в Украине установлено 130 стационарных камер, которые фиксируют нарушения, а до конца года их количество увеличится примерно до 400. До конца 2024 года планируется установить 1,5 тыс. видеокамер. Почти 90% всех штрафов водители платят в течение 10 дней.

По сравнению с прошлым годом ДТП с погибшими стало на 17% меньше, ДТП с травмированными — на 14%.

Автофиксация правонарушений

С 1 июня 2020 в Украине заработала фотофиксация нарушений скоростного режима.

Камеры измеряют скоростной режим движения на дорогах и фиксируют правонарушения. Затем информация о времени, месте, номере автомобиля и превышенной скорости поступает в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции. После чего данные сверяются и формируется соответствующее постановление.

До внедрения системы Украины была единственной европейской страной, где нет автоматической фиксации.