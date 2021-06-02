В отличие от государственных высших учебных заведений, неформальные учебные заведения больше внимания уделяют непосредственному овладению профессией, с первых же дней обучения погружая студентов в реальные практические условия. Так же стоит поступать и государственным учебным заведениям.

Об этом на форуме Украина 30. Образование и наука заявила руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

— Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, какие есть возможности для студентов. Зато наша цель — привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома, — сказала руководитель Ukrainian Film School.

Отсутствие современной материальной базы – одна из главных проблем государственных учебных заведений.

Из-за отсутствия полноценных условий для практических занятий они основное внимание уделяют теории, тогда как, например, студенты творческих профессий физически не могут получить качественное образование без практики.

— Ukrainian Film School сейчас является конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы, — сказала Тимошенко.

Тимошенко добавляет, для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужны пять лет университета — достаточно 1-2 лет практики.

Ukrainian Film School, созданная на базе крупнейшей в Восточной Европе киностудии FILM.UA, ежегодно выпускает 800 специалистов в области кинопроизводства.

Более 50 специалистов-практиков обучают студентов школы по специальностям: актерское мастерство, режиссура, сценарное мастерство, операторское мастерство, продюсирование.

Руководитель школы привела несколько примеров, подтверждающих ее тезис о важности практического обучения: выпускница школы Алеся Романова уже дебютировала в главной роли украинского фильма Віддана.

Стас Верещук стал сценаристом фильма о Валерии Лобановском Наставник, студенты школы регулярно участвуют в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, а также сотрудничают с Netflix.

— Творческие профессии транслируют миру украинскую культуру, популяризируют нашу страну. Поэтому мы должны уделять большое внимание развитию этой отрасли, — сказала руководитель Ukrainian Film School.

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Для магистров и бакалавров введут единый государственный квалификационный экзамен. Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании Кабинета министров.

Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2022 года. На разработку и совершенствование задач предусмотрено 4 754,4 тыс. грн.