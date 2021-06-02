Сколько будет рабочих суббот в июне 2021

Рабочих суббот в июне 2021 года не будет. При этом первый месяц лета подарит украинцам длительные официальные выходные дни, из которых два дня будут дополнительными.

Всего в июне 2021 года ожидается 10 выходных и 20 рабочих дней.

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В первый летний месяц будет четыре субботы и четыре воскресенья, которые в Украине традиционно являются выходными днями.

Кроме того, нерабочими будут два понедельника — 21 и 28 июня.

Это связано с Днем Святой Троицы, который отмечается в 2021 году 20 июня, а также Днем Конституции — 28 июня.

Отметим, согласно с ч. 3 ст. 67 КЗОТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому рабочих суббот в июне 2021 года нет.

Праздники в Украине

Согласно календарю государственных праздников в Украине на 2021 год, украинцы буду работать 250 дней.

При этом 115 календарных дней будут выходными.