Кабмин на заседании 2 июня утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, которая предусматривает снижение налогов.

По его словам, налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей.

— Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии, — объяснил глава правительства.

На сегодняшний день в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда граждане, которые работают, обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый сам будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.

Средняя пенсия — 7 тыс. грн

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что средняя пенсия в Украине составит 7 тыс. грн, когда заработает накопительная система.

По ее словам, если человек 35 лет откладывает по 600 грн, то сможет рассчитывать в течение 15 лет на ежемесячные выплаты в 3,2 тыс. грн.

Если же к ним добавить 3,5 тыс. грн из солидарной системы, то получается почти 7 тыс. грн.