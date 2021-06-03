Все украинцы получат возможность иметь справку о прописке в своем смартфоне. Это произойдет до конца 2021 года.

— И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность — носить эту справку — на плечи государства, — сказал министр.

По его словам, проблему с пропиской решат до конца года.

Федоров пояснил, что в Украине более тысячи общин, из которых каждая имеет собственный территориальный реестр, и они между собой не взаимодействуют.

Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление, которое решит эту проблему.

— Общины должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились шесть крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча общин заработает, — отметил Федоров.

Прописка в Дії

С 17 мая в приложении и на портале государственных услуг Дія стало доступно изменение места прописки.

Пока сменить прописку онлайн могут только жители Киева, Харькова, Винницы, Луцка и Ровно. Но разработчики планируют расширить услугу до конца года на всю территорию Украины.

Чтобы воспользоваться услугой, у вас должны быть только ID-карта.