ВНО по химии: пороговый балл и когда результаты

Неудовлетворительно ВНО по химии сдали 10,8% от общего количества участников тестирования.

В 2021 году пороговая оценка по химии соответствует 14 баллам.

Об этом стало известно по результатам заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования.

Все результаты тестирования по химии будут объявлены в пятницу, 4 июня.

Бланки ответов можно будет найти на информационных страницах участников ВНО.

ВНО по химии 2021

21 мая прошло ВНО по химии, оно стало первым тестированием на основной сессии в 2021 году.

В тот день ВНО по химии сдали 9885 абитуриентов. Всего в Украине из-за опозданий и отсутствия необходимых документов к тестированию не допустили шестерых участников.

Больше всего участников на ВНО по химии было зарегистрировано в Ровенской области — 87,5%, а меньше всего в Кировоградской — 58,7%.