В Днепре из-за интенсивных ливней сильно поднялся уровень воды, иногда горожане передвигаются по улицам на байдарках.

Идет дождь в городе уже несколько дней подряд, на данный момент в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах вода поднялась до 35 см.

2 июня на улицах Старокозацкой и Воскресенской не выдержал и провалился асфальт, глубина пропасти достигает 40 см.

По информации ГСЧС, подтоплено 90 частных жилых домов и 151 домохозяйство.

Служба также сообщает, что в результате подтоплений никто не пострадал. Работники ГСЧС откачали уже более 42 тыс. кубометров воды и освободили две машины.

Погода летом 2021

По прогнозам синоптиков, погода в июне будет достаточно изменчивой. Ожидается резкое потепление с 6 числа, а в 16-17 числах возможно снова похолодание.

В июле можно ожидать значительное количество осадков, синоптики сообщают о дождях и настоящих бурях. Во второй месяц лета может выпасть до 50 мм дождя, очень характерно для этого периода.

В августе погода будет традиционно жаркой, столбик термометра поднимется до +35, а чтобы узнать более подробный прогноз погоды на лето, смотрите материал Фактов ICTV.