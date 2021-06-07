Украина может потерять миллионы гектаров земель из-за устаревших технологий — Лещенко

В южных областях Украины земледелие становится все более рискованным, а 6 млн га земель уже нуждаются в консервации, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на форуме Украина 30. Экология.

По словам Лещенко, в зоне рискованного земледелия находятся две трети украинских земель, особенно много таких территорий на юге.

Также Лещенко отметил, что если не произойдет переоснащение и не будет соответствующей реакции на эти экологические проблемы, Украина постепенно потеряет свои лидерские позиции в сельском хозяйстве.

Министр также сообщил, что критическими для украинского земледелия всегда становятся июль и август, а также напомнил, что в прошлом году в некоторых регионах не было никаких осадков четыре месяца.

Для того, чтобы устранить проблему, нужно бережно относиться к использованию земель, а аграриям рекомендовано перейти от классической технологии вспашки к Mini-Till и Strip-Till.

— Это энергосберегающие технологии, предполагающие минимальное прохождения по полю, сосредоточение биоты в почве, сохранение остатков на полях, а также уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30%. Аграрии, которые не подстроятся под современные технологии обработки, становятся неконкурентным, — добавил политик.

Например технология обработки Strip-Till предусматривает вспашку почвы на глубину до 15 см с одновременным поливом в зоне ряда, которая позволяет оставить нетронутыми междурядья.

А Mini-Till предусматривает одновременный сбор урожая и измельчение растительных остатков.

Также Лещенко отметил, что сейчас в Украине нет четкого и рабочего механизма консервации истощенных земель, что может также привести к потере их плодородия.

— В нашем законопроекте №2194 он прописан, и в ближайшие три месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных, — сообщил министр.

Запрет пластиковых пакетов

Еще одним шагом к сохранению экологии стал закон о запрете продажи в Украине пластиковых пакетов.

Его 7 июня подписал президент Владимир Зеленский, а детали о тексте и значение закона можно узнать на сайте Фактов ICTV.