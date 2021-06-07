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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине ослабили карантин — постановление Кабмина

парни в масках

Украина смягчила карантин. Соответствующие изменения внесли в постановление Кабмина.

В частности, они предусматривают, что теперь все, кто хочет попасть в Украину, должны показать негативный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, который проведен не более, чем за 72 часа до дня поездки, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Ранее в Украину впускали только при наличии результатов тестирования.

Также внесены изменения теперь позволяют проводить массовые мероприятия при условии, что один человек будет находиться на 4 кв. м площади здания или территории. А кинотеатры и другие учреждения культуры могут принимать посетителей с заполненностью залов не более двух третей мест при условии заполнения двух рядов и одним пустым рядом.

Кроме того, в документе изменили критерии для установления зеленой зоны карантина. Поэтому теперь зеленый уровень эпидопасности будет действовать, если:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляет менее 75;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса) — менее 4%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляет более 300;
  • на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

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