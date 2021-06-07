Зеленская и посол Швеции запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза

Первая леди Елена Зеленская и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг запустили украиноязычный аудиогид в стокгольмском Музее Ваза и представили арт-зону в Киеве, посвященную дружбе двух стран. Мероприятие 6 июня было приурочено к празднованию Национального дня Швеции.

— Украину и Швецию объединяют не только общие события прошлого, но и дружеские отношения сегодняшнего. Расширяя нашу дружбу и сотрудничество, мы запускаем украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в Стокгольме. Это самый популярный музей Швеции, — отметила Зеленская.

Музей Ваза (Vasa Museum) — это морской музей, расположенный в столице Швеции. В нем представлено судно Ваза — единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся до наших дней.

Так, украинский аудиогид в стокгольмском музее стал 18-м, запущенным в рамках инициативы первой леди Украины.

Также в столице Украины представили арт-зону, в которой с помощью технологий дополненной реальности воспроизведены различные уголки Швеции.

— Сегодня мы представляем пеший маршрут уголками Швеции в центре Киева. Эти уголки — это арт-зоны, посвященные тысячелетней дружбе, разнообразию, гендерному равенству, инновационности и экологичности, — объяснил шведский дипломат.

С 6 июня по 1 июля желающие смогут пройтись пешеходным маршрутом от Национального музея истории Украины к Арки дружбы народов.

Читайте Елена Зеленская презентовала два украиноязычных аудиогида в Турции

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид во Франции

В апреле 2021 года Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце во Франции.

Также она призналась, что в планах — расширить список украиноязычных аудиогидов, запустив их, в частности, в лондонском Тауэре и музейном комплексе Ватикана и тому подобное.