Мобильный ЦОП — новый формат сервиса для отдаленных районов — Анна Чуб

На Днепропетровщине налоговики поехали к плательщикам – в регионе работает мобильный Центр обслуживания плательщиков (ЦОП), который позволяет жителям отдаленных районов решать все вопросы без выезда в областной центр.

Об этом в своем интервью информационному агентству Українські новини рассказала начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

По ее словам, мобильный ЦОП – это новый формат сервиса для плательщиков.

Его преимущество в том, что он предлагает людям полный перечень услуг на выезде. Можно получить необходимую справку, подать налоговую отчетность, ознакомиться со свежей информацией об изменениях в налоговом законодательстве, услышать разъяснения по заполнению налоговой документации и тому подобное.

На любом выезде мобильный ЦОП принимает плательщиков в течение всего рабочего дня. Каждому посетителю в среднем уделяется 10-20 минут внимания.

Также, по словам Анны Чуб, в Днепропетровском регионе функционирует 35 стационарных ЦОПов, где работают 235 сотрудников службы.

— Главная задача налоговой службы — это мобилизация средств, необходимых для функционирование государства. А современный уровень общения и взаимодействия с плательщиками, предоставление качественного сервиса как раз и способствуют усовершенствованию нашей работы, улучшению имиджа налоговой службы, развитию прозрачного бизнеса, — подчеркнула Анна Чуб.

Днепропетровщина уже несколько лет подряд своими результатами по сбору налогов существенно превосходит общегосударственные показатели.

За январь-май рост поступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 128,3%. В абсолютных цифрах Днепропетровский регион направил в бюджеты всех уровней (без учета единого взноса) 23, 538 млрд гривен.

В том числе: в Госбюджет – 11,239 млрд грн, в местные бюджеты региона – 12,299 млрд гривен.