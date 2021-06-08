Ослабление карантина для учреждений культуры будет действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможные дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Он объяснил, что, согласно постановлению Кабмина, в ближайшее время:

учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость залов до 2/3 от общего количества мест. А при наличии отрицательного теста на коронавирус или вакцинации каждого посетителя и организаторов — ограничение по количеству участников массовых мероприятий не будет применяться;

заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты;

палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги смогут работать во всех зонах, кроме красной;

разрешат проводить массовые мероприятия с участием не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории или наполненностью залов более 2/3 мест.

Ослабление карантина

7 июня стало известно, что в Украине ослабили карантинные ограничения. В частности, разрешили проводить массовые мероприятия без ограничений по количеству человек при определенных условиях.

Также в документе изменили критерии для установления зеленой зоны карантина. В целом же адаптивный карантин в Украине действует до 30 июня 2021 года.

Источник: Александр Ткаченко