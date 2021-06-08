В Украине заказать доставку свидетельства о рождении ребенка теперь можно по Укрпочте.

Услуга доступна для всех родителей новорожденных, которые пользуются услугой єМалятко. Они смогут получить свидетельство о рождении непосредственно в почтовом отделении или заказать его доставку курьером домой.

Стоимость такой услуги составляет 46 и 66 грн соответственно. Оплатить ее нужно при получении заказа. Сроки доставки свидетельства о рождении составляют до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины с момента оформления.

Читайте Как получить услугу єМалятко в Украине и какие документы нужны

В Минцифры отметили, что за год существования в сервис єМалятко уже более 125 тыс. украинцев подали заявки. Кроме того, 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно таким образом.

єМалятко для оккупированных территорий

Отныне в сервисе єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Для этого нужно сначала подать заявление в Электронный суд, а затем — на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

Подробно о том, как получить украинское свидетельство о рождении, читайте в нашем материале.

Фото: Минцифры