В Украине заказать доставку свидетельства о рождении ребенка теперь можно по Укрпочте.
Услуга доступна для всех родителей новорожденных, которые пользуются услугой єМалятко. Они смогут получить свидетельство о рождении непосредственно в почтовом отделении или заказать его доставку курьером домой.
Стоимость такой услуги составляет 46 и 66 грн соответственно. Оплатить ее нужно при получении заказа. Сроки доставки свидетельства о рождении составляют до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины с момента оформления.
В Минцифры отметили, что за год существования в сервис єМалятко уже более 125 тыс. украинцев подали заявки. Кроме того, 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно таким образом.
єМалятко для оккупированных территорий
Отныне в сервисе єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.
Для этого нужно сначала подать заявление в Электронный суд, а затем — на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.
Подробно о том, как получить украинское свидетельство о рождении, читайте в нашем материале.
Фото: Минцифры