Погода на 9 июня в Украине – прогноз погоды на завтра

Погода в Украине в среду, 9 июня, будет летней, но дожди с грозами накроют почти всю территорию страны. Температура воздуха будет подниматься во всех регионах.

9 июня сухо будет только в двух областях — Львовской и Закарпатской.

Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать от 5 до 10 м/с днем ​​и ночью.

В частности, на Востоке ожидаются дожди с грозами в течение дня. Днем столбики термометров поднимутся до +24, а ночью опустятся до +13.

В западных областях погода жаркая, но солнце будет светить только на Львовщине и Закарпатье. Большинство регионов зальют дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах +23…+25 днем ​​и +11…+14 ночью.

На Севере также ожидается дождливая погода и переменная облачность. Температура воздуха от +22 до +24 днем ​​и от +11 до +13 ночью.

Южные области также накроют значительные дожди, грозы и ветра. Температура будет колебаться +22…+25 днем ​​и +13…+16 ночью.

В Киеве 9 июня прогнозируют влажную погоду с дождями и грозами. Дневная температура составит от +21 до +23, ночная — от +13 до +15.

Прогноз погоды на неделю

В Украине с 7 по 11 июня преимущественно будет дождливая погода с грозой. Температура воздуха будет держаться на уровне +20…+ 26 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю — смотрите на Фактах ICTV.