Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, в котором предлагают ряд льгот, в частности на проезд в транспорте и коммунальные услуги, выплачивать в денежной форме.

Документ предусматривает, что льготы по оплате проезда и другие будут предоставляться на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваться в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Законопроект касается льгот на оплату проезда в транспорте. В случае его принятия определенным категориям граждан будут выплачивать льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте в денежной форме.

Льготы будут предоставляться органами местного самоуправления в форме денежных компенсаций. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Но решение по льготам будут принимать органы местной власти.

Монетизация льгот на проезд

В марте этого года министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что льготы на проезд для украинцев могут монетизировать. Соответствующий механизм Министерство социальной политики планирует предложить местной власти.

Предполагается, что местные власти своими решениями будут определять формы предоставления льгот на проезд, в том числе в монетизированном виде.