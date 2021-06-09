В Украине улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, снижение уровня заболеваемости в Украине может способствовать тому, что украинцы уже этим летом смогут свободно путешествовать в Европейский Союз.

Ляшко отметил, что позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5%.

— Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболеваемости. Такой уровень тестирования и ниспадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемической ситуацией по критериям ЕС, а это, в свою очередь, может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года, — отметил министр.

Также Ляшко напомнил, что коронавирус до сих пор не преодолен и попросил украинцев не расслабляться.

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