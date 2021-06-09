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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В рейтинг лучших университетов мира попали восемь украинских — список

студенти

Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings.

Оценивали их по шести главным параметрам, среди которых академическая репутация, репутация работодателя, соотношение преподавателей и студентов, цитирование работ на факультете, соотношение международных преподавателей, соотношение иностранных студентов.

Всего в рейтинг попали 1,3 тыс. вузов. Самую высокую позицию среди украинских занял Харьковский национальный университет имени Каразина, который разместился в диапазоне 511-520 мест.

Также в рейтинг попали такие украинские вузы:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601-650 места;
  • Харьковский политехнический институт — 651-700 места;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 701-750 места;
  • Сумской государственный университет — 701-750 места;
  • Львовская политехника — 801-1000 места;
  • Киево-Могилянская академия — 1001-1200 места.
  • Львовский национальный университет имени Франко — 1001-1200 места.
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Лучшим университетом в мире уже несколько лет подряд признают Массачусетский технологический институт (MIT), который получает самые высокие баллы за результаты исследований и показатель трудоустройства.

Куда поступить в Украине

Выпускники 11 класса имеют возможность поступить в высшие или средние специальные учебные заведения.

Однако, чтобы учиться на желаемой специальности, необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) и набрать нужное количество баллов. Куда поступить после 11 класса в Украине — читайте в нашем материале.

Источник: QS World University Rankings

Фото: Depositphotos

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