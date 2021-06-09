В США ослабили ограничения для граждан, которые планируют путешествовать в Украину. Накануне рекомендацию отказаться от поездок вводили из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

CDC обновил рекомендации для туристов. В частности, Центр снизил максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.

Третий уровень ограничений теперь действует для: Франции, РФ, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии и Италии.

Накануне эти страны были на самом большом четвертом уровне по опасности.

В то же время в список так называемых безопасных стран попали Япония, Сингапур, Израиль, Южная Корея, Исландия, Белиз и Албания.

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Также в американском ведомстве призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за преступлений и гражданских беспорядков.

Так, американцев призывают не путешествовать в временно оккупированный Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти.

Кроме того, призывают воздерживаться от поездок в восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно в оккупированные районы.

Украина смягчила правила въезда

На днях Кабмин смягчил правила въезда в Украину. Теперь для пересечения границы подойдет не только ПЦР-тест на коронавирус.

Позволили предоставлять также экспресс-тест на антиген и документ о вакцинации.

Источник: CDC