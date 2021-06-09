Украина является целью для информационных манипуляций России — представительница Facebook

Украина относится к странам, наиболее пораженных информационными манипуляциями. Это результат не только влияния со стороны РФ, но и теневого использования сетей против политических оппонентов внутри страны.

Об этом заявила менеджер по вопросам публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Екатерина Крук во время международного форума Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

— Украина является целью для информационных манипуляций России или подвергается таким атакам из сетей, дислоцированных на неподконтрольных Украине территориях, — объяснила Крук.

Также по ее словам, в стране есть еще одна большая проблема, которая касается открытых сетей, преимущественно принадлежащих политическим партиям, общественным лицам или PR-агентствам.

Как объяснила представитель Facebook, на такие сети тратились огромные средства.

— Одна из таких сетей, которую мы остановили на принципах собственной корпоративной политики, потратила более $1,5 млн. А одна из политпартий потратила на такую ​​сеть более $200 млн, — сказала она.

Крук отметила, что сети используются политическими партиями преимущественно против политических оппонентов.

Также она отметила, что распространение откровенной дезинформации часто связано с коррупцией.

Представительница Facebook охарактеризовала положения корпоративной политики, применяемой против распространения дезинформации, тремя словами: удалять, ограничивать, информировать.

В частности, компания удаляет информацию, которая может быть вредной для здоровья или создавать опасность оффлайн.

— Ежедневно мы удаляем около миллиона фейковых аккаунтов просто в тот момент, когда они создаются. Есть также так называемые аккаунты троллей, за которыми стоят реальные люди, но скрывают свою идентификацию и цели, — объяснила Крук.

По ее словам, второе направление — ограничение информации, то есть с ложной информации, которая появляется в соцсети, немедленно удаляется определенная часть.

Для анализа и оценки достоверности текста пересматривается огромный объем данных.

Для этого Facebook использует услуги около 80 партнеров во всем мире, которые проводят проверку фактов более чем на 60 языках.

Наибольшие дезинформаторы в Facebook

Соцсеть Facebook назвала страны, которые есть крупнейшими инициаторами операций по дезинформации в мире. В этот перечень входят Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

По данным отчета соцсети, с 2017 года в более чем 50 странах мира обнаружили 150 кампаний по дезинформации.