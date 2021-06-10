Погода в Украине на 11 июня — до 26 тепла и дожди

Погода в Украине 11 июня будет дождливой во всех областях, местами ожидаются грозы. Температура воздуха достигнет +26 градусов тепла.
Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.
Так, на юго-востоке днем столбики термометров покажут от +22 до +26 тепла, а ночью температура составит в среднем +14 градусов.
В центральных и северных областях ожидается от +21 до +25 тепла в дневное время и в пределах +13 градусов ночью.
На западе страны будет сравнительно теплее. Днем температура составит от +22 +26 градусов, а ночью от +11 до +15.
В Киеве будет от +23 до +25 днем, а ночью температура может опуститься до +13 градусов.
Когда в Украине будет жарко
Ранее синоптик Укргидрометцентра Александра Хала сообщила, что до середины июня температурные показатели в Украине будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины.
Подробнее о прогнозе погоды на лето в Украине читайте в материале Фактов ICTV.