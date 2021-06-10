Начни с себя: как маленькими шагами способствовать великим реформам

Улучшение уровня жизни общества иногда кажется слишком глобальной задачей для каждого.

Люди считают, что для масштабных изменений необходимо сделать слишком много, а потому опускают руки. Однако работа на благо граждан и содействие общественному развитию начинается с конкретных шагов и идей.

Во многих городах можем найти активистов, ведущих активную деятельность для улучшения жизни соотечественников, об этом рассказываем далее.

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По данным Программы развития ООН, в 2020 году Украина заняла 74 позицию в рейтинге Индекса человеческого развития, поднявшись аж 14 ступенек по сравнению с 2019 годом.

Такие цифры являются результатом совместной работы как руководства государства, так и гражданского общества и бизнеса.

Чтобы влиять на жизнь своего города стоит плодотворно поработать и не бояться открывать новые направления. Одним из таких примеров активизма, чья деятельность заметна на национальном масштабе, является днепрянин Артем Хмельников.

За последние годы ему удалось внедрить энергоэффективные мероприятия в городе, а также начать восстановление парусного спорта в Днепре. Поэтому мы пообщались с Артемом, чтобы раскрыть тему местных изменений и роль проактивности в них.

— Мы понимаем, какие непростые задачи стоят сейчас перед Днепром и какие надежды возлагают на наш город ведущие силы европейской интеграции в Киеве, — комментирует Хмельников относительно цели его деятельности.

Артем — обычный юрист, который довольно долго занимался адвокатской практикой. Достаточно богатый опыт в области права позволил распространять явление pro bono в Украине — то есть предоставление юридической помощи без финансовой выгоды.

Благодаря этому участники АТО, дети войны и другие малообеспеченные категории населения имеют возможность обратиться за помощью к юристу и не платить за это никаких средств.

Кроме ведения профессиональной деятельности, Хмельников продвигает направление парусного спорта. Поскольку Артем является организатором спортивной команды по парусному спорту X-line, он видит перспективы дальнейшего развития этой сферы.

По его словам, Украина является морской парусной державой и она должна быть вписана в историю мирового парусного спорта, а в городе Днепр парусный спорт имеет большие перспективы.

Для этого Артем поспособствовал тому, чтобы городской совет заложил средства на поддержку парусников: финансирование соревнований различных классов яхт, поддержка профессиональных яхтсменов из Днепра в рамках всеукраинского мероприятия Профи-Трофи, а также поддержка соревнований среди молодежи.

Будучи депутатом городского совета, Артем поддерживает процветание зеленых проектов. Его деятельность заключается в привлечении инвестиций и человеческих ресурсов в процесс расширения функционала энергосервиса на те объекты, которые имеют заметные перспективы в энергосбережении, например утепления школ и детсадов.

Такая термомодернизация, в свою очередь, способствует развитию территориальных общин.

Сколько бы ни было успешных примеров существенных улучшений благодаря маленьким изменениям, трудно поверить, что это реально. И еще сложнее начать, ведь роль первопроходца иногда пугает.

Но современная тенденция активной работы на благо общества показывает, что общественная деятельность обеспечивает лучшее будущее. А несмотря на реформу децентрализации и передачи ресурсов и полномочий на места — единственный путь к превращению общин в процветающие сообщества, это активное включение жителей в локальное жизни.

Ведь местные лидеры должны вести Украину вперед, и любые трудности будут не страшны, если жизнь общин будет пульсировать инициативами местных депутатов, проектами активистов, инвестициями бизнесов и международных доноров и креативными мероприятиями спортсменов или культурных деятелей.