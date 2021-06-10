В четверг, 10 июня, состоится внешнее независимое оценивание по биологии. В тестировании по этому предмету примут участие более 127 тыс. выпускников.
В тесте 50 заданий, которые нужно выполнить за 150 минут. Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий — 82.
Участники ВНО по биологии должны прибыть в пункты тестирования в рекомендуемое время, которое указано в приглашениях-пропусках, — в промежуток с 9.50 до 10.50.
Опаздывать нельзя, иначе выпускника не допустят к участию в тестировании.
Кроме того, при себе нужно иметь три обязательных документа: оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт или иной документ, номер которого указан в сертификате, и приглашение-пропуск.
Прихватите также две-три ручки с чернилами черного цвета, бутылку воды без этикетки, а также защитную маску и другие средства индивидуальной защиты.
В то же время запрещено брать в аудиторию любые гаджеты, печатные и рукописные материалы.
Результаты тестирования по биологии появятся в личных кабинетах участников до 25 июня.
Последнее ВНО 2021 состоится 15 июня. Это будет география.
Дополнительная сессия ВНО 2021 в Украине
С 29 июня до 14 июля 2021 года в Украине состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.
Ее результаты будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.