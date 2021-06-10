Зеленский считает Днепропетровщину примером для других областей

Активная реализация проектов Большой стройки, развитие экономики и социальной сферы Днепропетровской области должны стать примером для других регионов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область.

— Днепропетровщина — один из самых мощных регионов Украины. Она действительно является лидером по многим показателям социально-экономического развития. Где же, как не здесь, находить рецепты успеха для каждого региона, — сказал глава государства.

Зеленский посетил ключевые объекты инициированной им инфраструктурной программы Большая стройка, среди которых Дорога единства М-30, аэропорт Кривого Рога, который возобновил работу и будет полностью реконструирован.

Также президент открыл только что построенный Олимпийский дом в Днепре, который станет базой для многих спортивных федераций области.

— Это прекрасный пример того, как мы меняем государство. Это как раз тот случай, когда европейцы могут посмотреть и сказать: нам также надо такой вот украинский уровень, — отметил Зеленский.

В свою очередь, координатор программы Большая стройка, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что Днепропетровская область — в топе реализации инфраструктурной программы президента.

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В этом году здесь выполняют почти полсотни проектов. В частности, до конца 2021-го отремонтируют 387 км государственных и более 90 км местных дорог.

— Хотелось бы, чтобы другие регионы подтягивались к флагманским областям, — добавил он.

Накануне также Кирилл Тимошенко поделился фотографиями строительства в Днепре трассы Н-30 Стрый — Изварино, которая будет иметь протяженность около 1 400 км и соединит всю страну от запада до востока.

Удачная инициатива Зеленского

Ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому программа развития инфраструктуры Большая стройка получила больше всего положительных оценок украинцев.

По результатам оценки отдельных сфер развития государства и реформ, Большую стройку на отлично и хорошо оценили 42% опрошенных.

В пятерку лидеров также вошли программа Государство в смартфоне (40% положительных оценок), освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международная политика — по 30%.