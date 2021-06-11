По состоянию на 11 июня на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков РФ. В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.
В частности вблизи Водяного возле Донецка оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов.
А неподалеку Водяного на Приазовье российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
У Опытного боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Южного войска РФ вели огонь из гранатометов и пулеметов.
На Донбассе погибла лейтенант ВСУ
На днях на Донбассе погибла военнослужащий ВСУ Карина Шемчук. Она умерла во время выполнения служебных обязанностей.
22-летняя Карина была выпускницей Академии сухопутных войск, лейтенантом. Служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).