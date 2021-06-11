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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Боевики убили украинского военного на Донбассе

Боевики убили украинского военного на Донбассе

По состоянию на 11 июня на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков РФ. В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.

В частности вблизи Водяного возле Донецка оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов.

А неподалеку Водяного на Приазовье российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

У Опытного боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Южного войска РФ вели огонь из гранатометов и пулеметов.

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На Донбассе погибла лейтенант ВСУ

На днях на Донбассе погибла военнослужащий ВСУ Карина Шемчук. Она умерла во время выполнения служебных обязанностей.

22-летняя Карина была выпускницей Академии сухопутных войск, лейтенантом. Служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).

Источник: Штаб ООС

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