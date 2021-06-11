Реализация проекта 25 спортивных магнитов в рамках Большой стройки президента Владимира Зеленского вскоре начнется, пять объектов завершат уже к концу этого года, написала в колонке для УП.Життя народный депутат Анна Пуртова.

Она сообщила, что 31 мая Кабинет министров утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.

— Речь идет о сумме в 800 млн грн: из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить из-за перераспределения расходов. Мы в Бюджетном комитете ВР уже дали добро, и вскоре выделение средств должен одобрить парламент, — рассказала Пуртова.

Эти средства будут направлены на строительство, достройку или реконструкцию 11 многофункциональных спортивных объектов в течение 2021-2023 годов.

— Они смогут принимать всеукраинские и международные соревнования, там будут проводить учебно-тренировочные сборы для национальных сборных по не менее чем пяти олимпийским видам спорта. Конечно, они будут открытыми и для массового посещения, — пояснила нардеп.

Работы на пяти таких спортивных объектах планируется завершить до конца этого года. Так, в Мариуполе состоится реконструкция и благоустройство бассейна Нептун.

Пять спортивных магнитов президента будут завершены до конца этого года — Пуртова / 2 фотографии

Мелитополь получит новый оздоровительный центр с ледовой ареной. Многофункциональный спортивный комплекс появится в Умани. В Полтаве построят спортивно-зрелищный комплекс, а в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

По словам Пуртовой, еще шесть объектов будут построены или реконструированы до конца 2023 года.

В Кривом Роге восстановят спортивный комплекс Металлург. Новые дворцы спорта будут созданы в Хмельницком и Тернополе.

Пять спортивных магнитов президента будут завершены до конца этого года — Пуртова / 2 фотографии

В Новой Каховке построят Центр олимпийских видов спорта. В Ровно построят универсальный спортивный зал. Город Тростянец на Сумщине получит спортивно-оздоровительный комплекс.

— Если мы создадим условия для развития спорта сейчас — то получим результат уже через несколько лет, — подчеркнула Пуртова.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко сообщил, что за 2021 год также будут построены, реконструированы и отремонтированы 80 стадионов и 29 бассейнов.