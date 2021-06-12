В Украине разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24

К концу 2021 года запорожские авиастроители АО Мотор Сич планируют сделать первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24.

Об этом рассказал президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев. По его словам, в этом году сделают первые композитные лопасти с системой защиты от льда.

— Тяжелый вертолет Ми-24 с лопастями Мотор Сич за 35 минут долетел Запорожья в Херсон, показал скорость 340 км/ч, — рассказал он.

Ранее металлические лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 производили только США, Россия и Китай. Богуслаев отметил, что в мире выпущено примерно 28 тыс. машин такого типа.

Полет на Марс

Вертолет аэрокосмического американского агентства NASA совершил пятый полет на Марс на новое место посадки.

Сейчас это не единственный космический аппарат, который NASA запустила в космос. Американское агентство исследует поверхность Марса, чтобы найти доказательства существования древней жизни на Красной планете.