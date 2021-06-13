Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа

Российской актрисе озвучивания и дубляжа запретили въезд в Украину сроком на три года из-за того, что женщина незаконно находилась в Крыму.

59-летняя россиянка направлялась в Одессу через пункт пропуска на украинско-молдавской границе, чтобы выступить в театре.

Однако пограничники выяснили, что гражданка Российской Федерации незаконно находилась в Крыму. Въезд на территорию Украины ей отказали.

59-летняя женщина — известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Ей запретили въезд в Украину на три года.

Задержание граждан РФ

Недавно состоялся похожий случай возле населенного пункта Лукашевка. Украинские пограничники задержали двух россиян, которые незаконно пересекли границу Украины, переплыв реку Ворсклу.

По словам мужчин, они хотели отдохнуть в Одессе, а такой путь пересечения границы выбрали из-за карантинных ограничений. Пограничники выяснили, что одному из мужчин уже запрещали въезд в Украину.