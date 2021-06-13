Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа

Российской актрисе озвучивания и дубляжа запретили въезд в Украину сроком на три года из-за того, что женщина незаконно находилась в Крыму.

59-летняя россиянка направлялась в Одессу через пункт пропуска на украинско-молдавской границе, чтобы выступить в театре.

Однако пограничники выяснили, что гражданка Российской Федерации незаконно находилась в Крыму. Въезд на территорию Украины ей отказали.

Читайте
Надел дождевик и направлялся в Россию: на границе задержали украинца с тремя иконами

59-летняя женщина — известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Ей запретили въезд в Украину на три года.

Задержание граждан РФ

Недавно состоялся похожий случай возле населенного пункта Лукашевка. Украинские пограничники задержали двух россиян, которые незаконно пересекли границу Украины, переплыв реку Ворсклу.

По словам мужчин, они хотели отдохнуть в Одессе, а такой путь пересечения границы выбрали из-за карантинных ограничений. Пограничники выяснили, что одному из мужчин уже запрещали въезд в Украину.

Источник: МВД

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка