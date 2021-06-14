По состоянию на утро 14 июня в Карпатах продолжает идти снег. Температура воздуха в этом регионе колеблется в пределах 0° С.

Так, на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачность и снег.

Ветер в черногорском регионе юго-западный 11-12 м/с.

В начале первого месяца лета в Карпатах зафиксировали снег. Температура воздуха составила также 0° С, а порывы ветра составляли 8-10 м/c.

Накануне, в мае, на горе Поп Иван выпало до 20 см снега, а столбик термометра опустился до -3° С.

Погода на лето 2021

Погода в Украине летом 2021 года будет нестабильной, ожидаются периоды жары и похолодания, а июль удивит нехарактерным количеством осадков.

Подробнее о погоде на лето 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост