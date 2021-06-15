Общественное объединение Развитие IT-образования и общественная организация Центр Развитие корпоративной социальной ответственности подписали меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы Пакт ради молодежи-2025 при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Цель сотрудничества — развитие навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству.

— Для нашего общественного объединения синергия с инициативой Пакт ради молодежи является важным шагом на пути к повышению уровня образования в Украине и снижению оттока кадров за границу. Мы берем лучшие практики, которые успешно реализованы уже во многих странах, и внедряем их для учащихся и студенческой молодежи в Украине, — отметил соучредитель ОО Развитие IT-образования Анатолий Бойко, который осуществляет материальную поддержку образовательных проектов организации.

Бойко добавляет, что он как выпускник ФИВТ КПИ и представитель бизнеса, видит большой потенциал в многостороннем партнерстве между учебными заведениями, молодежью, бизнесом и международными партнерами.

Согласно меморандуму, стороны обязались координировать свои действия по выполнению программ неформального образования, целью которых является развитие практических навыков и занятость молодежи.

— Присоединение к такой успешной международной инициативе, говорит о большом потенциале наших проектов и их важности для развития образования в IT-отрасли Украины, — подытожил участник ОО и глава представительства компании Cisco в Украине Сергей Мартынчук.

Сергей также отметил, что такая коллаборация ВУЗа, международных партнеров и бизнеса поможет студентам не только получить качественное образование, но и откроет возможности для профессиональной реализации благодаря программам стажировки.

Кроме этого, в рамках сотрудничества ОО Развитие IT-образования и Факультет информатики и вычислительной техники КПИ объединили усилия для создания учебной экосистемы, на базе которой будут проведены несколько учебных программ, предусмотренных меморандумом.

В частности, программы Skills Lab: успешная карьера и Skills Lab: собственное дело, которые нацелены на помощь молодежи с определением своих карьерных предпочтений и приобретением навыков, необходимых для получения работы и/или основания собственного дела.

Также предусмотрена активна менторская поддержка от бизнеса для молодежи.

— Программы Skills Lab: успешная карьера и собственное дело активно внедряются Центром Развитие КСО при поддержке Фонда ООН в области народонаселения и Министерством молодежи и спорта Украины с 2018 года. Мы уже знаем, что этот формат эффективно работает и действительно помогает молодым людям разобраться с основными этапами развития карьеры, обрести важные навыки, в которых нуждаются все современные работодатели, и понять, какие знания и компетенции им понадобятся для создания собственного бизнеса, — подчеркнула Ия Савченко, координатор молодежных программ Центра Развитие КСО.

По ее словам, для них важно сделать эти программы доступными для молодежи по всей стране, поэтому они рады приветствовать ОО Развитие IT-образования в качестве партнера Пакта ради молодежи-2025, и готовы реализовывать совместные проекты для развития навыков молодежи и повышения ее способности к трудоустройству.

Напомним, что инициатива Пакт ради молодежи-2020 возникла с целью объединить усилия компаний, государства и образования для решения проблем трудоустройства молодых людей в Украине.

За четыре года существования инициативы Пакт подписали 146 работодателей, среди которых 70 активно внедряют программы трудоустройства молодежи.

В марте 2020 CSR Ukraine, Центр Развитие КСО совместно с UNFPA и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели первый вступительный вебинар для 33 региональных партнеров Пакта ради молодежи-2020.

Онлайн-встреча для региональных партнеров инициативы Пакт ради молодежи-2025, в которой приняло участие 40 новых региональных партнеров, состоялась в мае 2021 года.

Подробнее о Пакте https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025/

Для студентов на базе КПИ создается технологический хаб ФИВТ

ФИВТ при КПИ — факультет, который является одним из крупнейших доноров IT-специалистов в Украине, и общественная организация Развитие IT-образования, целью которой является уменьшение оттока талантливых студентов за границу, создают новую IT-экосистему, включающую инновационный хаб ФИВТ, интеллектуальный роботодром и смарт-парк.