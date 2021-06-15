В Киеве на Центральном автовокзале, расположенном на проспекте Науки, уже завершают реставрацию монументальных мозаик Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Работы начались после нового года.

На месте работают профессиональные скульпторы и волонтеры.

Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации / 5 фотографий

Большая реставрация на Хортице

В апреле председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщал, что в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Большая реставрация вскоре стартует обновление 150 культурных объектов, среди которых и Музей истории запорожского казачества на острове Хортица.

Так, с 2015 года Музей временно прекратил доступ посетителей из-за аварийного состояния здания.