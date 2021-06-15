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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации

реставрація мозаїк на центральному автовокзалі

В Киеве на Центральном автовокзале, расположенном на проспекте Науки, уже завершают реставрацию монументальных мозаик Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Работы начались после нового года.

На месте работают профессиональные скульпторы и волонтеры.

Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации
Мозаики на Центральном автовокзале: заканчивается этап реставрации / 5 фотографий
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