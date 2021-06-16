Украина готовит серьезную программу по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра — Ермак

Украина готовит серьезный план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. В этом заверил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, он анонсировал, что первая очередь Мемориального центра Холокоста Бабий Яр будет открыта уже в этом году.

— Историческая справедливость и историческая память для Украины действительно очень важны. Это является событием мирового масштаба, чтобы еще раз подчеркнуть, что подобные трагедии не должны повторяться. С другой стороны, это еще раз продемонстрирует, что Украина является страной толерантности, мирной страной, — отметил он.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время правительство планирует утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Сейчас уже известно, что 6 октября на территории Бабьего Яра состоится официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Вместе с Мемориалом Холокоста в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта Курган, внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра с событиями 1941 года.

Также запланировано открытие мемориального объекта Хрустальная стена плача авторства Марины Абрамович и премьера в Украине фильма Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

Открытие синагоги в Бабьем Яру

14 мая Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр вместе с главой Офиса президента и премьер-министром открыли в Бабьем Яру символическую синагогу — Место для размышлений.

Церемония была приурочена ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.