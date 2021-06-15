Украина заняла 36-е место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития ООН и Фонда Bertelsmann. Страна поднялась на девять позиций и опередила такие страны, как Израиль (38-е место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

Украина достигла прогресса в 10-и из 17-и целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. В то же время ни в одной из базовых целей страна не ухудшила свои позиции.

Самый большой прогресс Украина показала в “повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах”. Кроме того, Украина достигла 100% по таким критериям, как “грамотность населения”, “соотношение мужчин и женщин по количеству лет обучения” и “доступ к электричеству”.

При этом авторы исследования подчеркивают, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя минувшего года.

— Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии коронавируса. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема, – сказано в отчете.

В первую пятерку стран по устойчивому развитию вошли: Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Индекс целей устойчивого развития – набор из 17 взаимосвязанных целей, состоящих из около 100 критериев, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН для “достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех”.

Рейтинг стран по уровню жизни

Ранее Программа развития ООН опубликовала рейтинг уровня жизни за 2020 год, который состоит из 189 государств. Украина заняла в списке 74-е место.

Рейтинг учитывает уровень здравоохранения, образования и доходов в той или иной стране. Таким образом формируется индекс человеческого развития, который можно сравнить между государствами.

Источник: Sustainable development report