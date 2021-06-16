Передвижной пункт управления (ППУ) и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от компании Телекарт-Прибор, который уже около двух лет находится в пользовании Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), представили общественности на выставке Оружие и безопасность.

Выставка проходит в столичном Международном выставочном центре (МВЦ) с 15 по 18 июня.

В ходе первого, закрытого дня выставки, стенд одесского завода Телекарт-Прибор — разработчика систем связи тактического звена управления войсками и других многочисленных разработок, которые производятся серийно и поставляются на вооружение ВСУ — посетило немало высокопоставленных чиновников.

В частности, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, временный исполняющий обязанности командующего медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушко, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и другие.

На выставке Оружие и безопасность в МВЦ Телекарт-Прибор демонстрирует свои последние конструкторские разработки, среди которых, в частности, мобильный хирургический кабинет для проведения операций в полевых условиях.

Также представлена боевая информационная система для украинской пехоты Спешившийся солдат / DSS (Dismounted Soldier System), разработанная по стандартам НАТО, ППУ ГСЧС и другие, способствующие цифровизации силовых и оборонных структур.

По словам генерального директора Телекарт-Прибор Алексея Козлова, в настоящее время компания производит целый спектр телекоммуникационной продукции: пункты управления, командно-штабные машины (КШМ), комплексные аппараты связи и многое другое.

На выставке непосредственно представлены два комплекса: уже находящийся в активной эксплуатации пункт управления ГСЧС и совершенно новый комплекс — мобильная хирургия.

Этот комплекс станет одним из ключевых элементов мобильного госпиталя. Он создан непосредственно по стандартам НАТО и впервые представлен на выставке.

— Всего неделю назад его представили всем нашим военным хирургам. Мы получили довольно положительные отзывы. В этом году планируем поставить его на вооружение, — рассказал Алексей Козлов.

Передвижной пункт управления ГСЧС от Телекарт-Прибора предназначен для обеспечения автономной работы руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций или штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

ППУ обеспечивает стойкую радио-, видео- и спутниковую связь с пунктами управления, в частности с воздушными и морскими, государственным и региональными центрами управления в чрезвычайных ситуациях и ситуационными центрами государственных органов власти и силами, привлекаемыми к ликвидации последствий ЧС.

С 2018 года такой же ППУ находится на вооружении ГСЧС.

— Он уже два года находится на боевом дежурстве, его часто привлекают к тактическим учениям, также он принимал участие в реальных чрезвычайных событиях: при тушении пожаров в Луганской, Харьковской областях, в зоне отчуждения, в Киеве после взрыва доме на Позняках, — подчеркнули специалисты Телекарт-Прибора.

Они добавляют, что как раз для ликвидации последствий подобных ситуаций и привлекается эта машина. Благодаря большому количеству камер и квадрокоптеру можно, не выходя из здания, отслеживать, что происходит на локации.

Телекарт-Прибор — одно из крупнейших производственных предприятий юга Украины, оснащенное современным оборудованием.

Собственное КБ и сервисный центр обеспечивают полный цикл услуг от проектирования до производства с последующим гарантийным обслуживанием. Компания выполняет комплекс работ по созданию системы связи тактического звена управления войсками.

Многочисленные разработки Телекарт-Прибора производятся серийно и поставляются на вооружение ВСУ. В частности, на вооружение украинских военных приняты отечественные командно-штабные машины К-1450 различных модификаций, радиостанции (Р-002, Р-005, р-030) и др.

Кроме того ВСУ используют такую разработку одесского завода, как подвижной командный пункт ракетного комплекса Нептун.