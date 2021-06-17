20 млн убытков: на Черниговщине мошенники незаконно продали государственный хлебокомбинат

На Черниговщине правоохранители разоблачили масштабную преступную схему, которая заключалась в противоправной реализации имущества госпредприятия Нежинский комбинат хлебопродуктов.

В результате этой сделки государство потеряло более 20 млн грн.

Следователи ГБР установили, что один из чиновников грубо нарушил закон и вместо того, чтобы взыскать налоговый долг с хлебокомбината, подписал решение о продаже недвижимого имущества предприятия.

Он также привлек к оценке недобросовестную компанию-оценщика, при том, что указанный комбинат входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

После этого, через директора компании-оценщика чиновник сговорился с еще одной группой коммерсантов, которые захотели купить имущество по заниженной цене.

В отчете госслужащий указал очень низкую цену, а начальник одного из управлений Фонда госимущества, который был товарищем мошенника, не проверил отчет должным образом.

В конце концов, имущество Нежинского хлебокомбината продали всего за 6,5 млн грн, вместо 27,5 млн грн.

Сейчас всем правонарушителя сообщено подозрение за служебную халатность, злоупотребление полномочиями и служебный подлог.