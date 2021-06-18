На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение

На Донбассе получил пулевое ранение украинский военный, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.

Военный пострадал в результате прицельного обстрела российских наемников около 18.30 вечера 17 июня близ села Новотошковское.

Бойцу Вооруженных сил Украины сразу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают чиновники военной часть и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Гибель военного на Донбассе

16 июня в районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный Роман Галуха.

Об этом сообщили в Рава-Русской общине и выразили соболезнования матери, сестре и другим близким погибшего.

Источник: ОТУ Север