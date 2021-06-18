В середине лета Украина может пережить еще одну вспышку коронавируса, прогнозирует Киевская школа экономики.

Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что не исключает появления индийского штамма Covid-19, а также увеличения доли британского и южноафриканского штаммов.

По словам Ганиченко, это может привести к еще одной вспышке, также эксперт обратил внимание на внешние угрозы.

— Рост в Украине возможен даже в середине лета при условии прихода в Украину индийского варианта или увеличения присутствия уже существующих вариантов коронавируса, — отметил Ганиченко.

На данный момент уровень заболеваемости в Украине движется по среднему сценарию, считает аналитик.

— Если быть более точным, мы ожидаем до 53 тыс. смертей на конец первого полугодия 2021, — подытожил Ганиченко.

О возможных последствиях от появления в Украине индийского штамма коронавируса сообщила и известный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Она напомнила, что эта мутация вызывает более тяжелые формы заболевания, а также характеризуются значительным снижением нейтрализации антителами.