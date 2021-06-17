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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Как будет работать Укрпочта на Троицу — график

укрпошта

В июне 2021 года украинцы получат дополнительный выходной в связи с Троицей. Факты ICTV расскажут, как в это время будет работать Укрпочта и курьерская доставка посылок.

В частности, Укрпочта будет работать во время Троицы, 20 июня, в обычном режиме. Однако 21 июня услуги будут предоставлять только очередные отделения.

График работы отделений Укрпочты 20 июня:

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График работы отделений Укрпочты 21 июня:

Выходные в июне 2021

В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Также государственное и церковное праздника подарят украинцам два дополнительных нерабочих дня.

В частности, будет два нерабочих понедельника — 21 и 28 июня.

Подробно о том, сколько выходных будет в июне 2021, читайте на Фактах ICTV.

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