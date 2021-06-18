Нафтогаз в июле представит новый сезонный тарифный план на газ для украинцев

В июле Нафтогаз хочет представить новый сезонный тарифный план поставки газа для украинцев. Такие планы озвучил директор по интегрированным коммуникациям Нафтогаза Максим Белявский.

По его словам, в новом тарифе будет предусмотрена возможность равномерных оплат.

— Планируем в июле представить новое предложение на рынке — сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат, — написал он в Facebook.

Также он напомнил, что все клиенты газоснабжающей компании Нафтогаз Украины по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану Фиксированный, в рамках которого стоимость газа составляет 7,96 грн за куб. м.

Максим Белявский заверил, что для бытовых клиентов цена на газ зафиксирована на год и не изменяется даже при повышении стоимости на европейских хабах и сезонных колебаниях. А подключение к тарифному плану Месячный происходит только по желанию клиента.

В то же время на днях советник министра энергетики Елена Зеркаль сообщила, что цена на газ в Украине вырастет, если Россия запустит Северный поток-2 и решит остановить транзит газа в Европу через ГТС Украины.

По ее словам, уже сейчас РФ искусственно создает дефицит газа, не поставляя на европейский рынок необходимые объемы, поэтому цены на газ очень высокие.

Источник: Максим Белявский