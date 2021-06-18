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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Обнародованы результаты ВНО 2021 по иностранным языкам и физике

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

18 июня в электронных кабинетах участников ВНО 2021 на сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародованы результаты внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам и физике.

Выпускники, которые проходили тестирование по этим предметам, могут также загрузить карты результатов и сканкопию бланков ответов.

Участник тестирования имеет право подать апелляционное заявление, если найдет какие-то несоответствия. В таком случае работу проверят повторно.

Апелляцию можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов.

Последний день подачи таких заявлений в УЦОКО относительно результатов ВНО по иностранным языкам и физике — 22 июня.

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Вся информация по процедуре подачи апелляции размещена в разделе Апелляции.

ВНО 2021 по испанскому, немецкому, французскому языках выпускники писали 24 мая, по английскому языку — 25 мая.

Тесты по физике участники внешнего независимого оценивания сдавали 7 июня.

Источник: УЦОЯО

Фото: УНИАН

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