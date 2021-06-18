Пробки в Киеве: перед тремя выходными движение на дороге затруднено

В Киеве вечером 18 июня, в конце последнего рабочего дня перед тремя выходными, движение транспорта затруднено — столица остановилась в сильных пробках.

Об этом свидетельствуют данные Google карт. Почти на всей территории города, особенно в центре и возле станций метро, наблюдаются сильные пробки.

Пробки на Правом берегу

В Киеве на Правом берегу можно отследить сильные заторы на ряде улиц и проспектов. Проблемы с движением есть на таких улицах: на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Генерала Наумова, Академика Булаховского, Леся Курбаса, Крещатик, Соборной и Окружной дороге.

Ситуация на Левом берегу

В то же время сильная тянучка есть на Левом берегу. Существенные пробки наблюдаются на Броварском проспекте, а также Харьковском и Дарницком шоссе.

ДТП в Киеве

По данным Telegram-канала Киев Оперативный, сейчас на 100-м километре трассы Киев — Чоп произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пробки наблюдаются от столицы в Киевскую область. Факты ICTV призывают водителей быть осторожными на дороге.