Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Перед тремя выходными: столица остановилась в пробках

Перед тремя выходными: столица остановилась в пробках

В Киеве вечером 18 июня, в конце последнего рабочего дня перед тремя выходными, движение транспорта затруднено — столица остановилась в сильных пробках.

Об этом свидетельствуют данные Google карт. Почти на всей территории города, особенно в центре и возле станций метро, наблюдаются сильные пробки.

Пробки на Правом берегу

В Киеве на Правом берегу можно отследить сильные заторы на ряде улиц и проспектов. Проблемы с движением есть на таких улицах: на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Генерала Наумова, Академика Булаховского, Леся Курбаса, Крещатик, Соборной и Окружной дороге.

Пробки в Киеве: перед тремя выходными движение на дороге затруднено

Ситуация на Левом берегу

В то же время сильная тянучка есть на Левом берегу. Существенные пробки наблюдаются на Броварском проспекте, а также Харьковском и Дарницком шоссе.

Пробки в Киеве: перед тремя выходными движение на дороге затруднено

ДТП в Киеве

По данным Telegram-канала Киев Оперативный, сейчас на 100-м километре трассы Киев — Чоп произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пробки наблюдаются от столицы в Киевскую область. Факты ICTV призывают водителей быть осторожными на дороге.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка