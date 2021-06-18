В Ровно в роддоме городского совета женщина родила тройню малышей.

Дети родились 18 июня, накануне Троицы и Дня медика, сообщают в родильном доме, и отмечают, что все трое младенцев — мальчики.

Врачи пожелали молодой маме и ее детишкам здоровья и обнародовали трогательные фотографии новорожденных детей.

Рекордное количество младенцев

8 июня 2021 в провинции Гаутенг на севере ЮАР женщина по имени Госиаме Тамара Ситхоле родила сразу 10 детей, чем установила мировой рекорд.

Роды пришлось провести методом кесарева сечения, а на свет появились семь мальчиков и трое девочек.

Роженица и ее муж уже имеют двух детей-близнецов, которые родились шесть лет назад.

Однако через несколько дней после рождения детей муж Госиаме Тамара Ситхоле начал обвинять женщину во лжи и утверждать, что детей не существует.

Почему Тебохо Цотеци обвиняет свою жену и что она ответила, читайте в материале Фактов ICTV.