До 1 июля украинцы получают налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимость за 2020 год. Оплатить его физическим лицам необходимо будет в течение 60 дней со дня вручения.

Юридические лица должны уплачивать налог самостоятельно авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а затем отразить это в годовой налоговой декларации, объясняет в комментарии Фактам ICTV член совета комитета Ассоциации юристов Украины по налоговому праву Юлия Федосюк.

Кто должен платить налог на недвижимость

Налоговое уведомление получат физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости сверх установленной нормы. Речь идет о:

квартирах более 60 кв. м;

жилых домах более 120 кв. м;

различных типах объектов жилой недвижимости свыше 180 кв. м.

Например, если человек является собственником квартиры размером 70 кв. м, ему придется уплатить налог за 10 кв. м сверх нормы.

Владелец квартиры, площадь которой превышает норму, может не получить уведомление-решение, если недвижимость была приобретена до появления нового Государственного реестра имущественных прав (наполнять его начали ориентировочно в 2012 году).

Для формирования налоговых уведомлений-решений об уплате налога на недвижимость налоговые органы используют официальные данные, определенные в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество, которые предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В случае смены собственника недвижимости оформляется соответствующий договор (купли-продажи, дарения и пр.), и такая информация попадает в Государственный реестр имущественных прав.

– В то же время налогоплательщики, которые не получили налоговые уведомления-решения, но являются владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости, на общую площадь которых не распространяется льгота, должны обратиться в Центры обслуживания плательщиков по месту налогового адреса для дальнейшего учета плательщиком налога на недвижимость, – сообщает начальник отдела администрирования налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и транспортного налога с физических лиц управления налогового администрирования физических лиц Главного управления ГНС в г. Киеве Любовь Макаренко.

Зачастую люди могут и не знать о том, что получили уведомление-решение об уплате налога на недвижимость, и у них начал накапливаться налоговый долг.

– Когда граждане получают ИНН, за ними закрепляется налоговый адрес, то есть место, где зарегистрирован плательщик. Если человек меняет место регистрации, он должен уведомить налоговые органы, подав заявление по форме №5ДР. Благодаря обновленным данным гражданин своевременно получит адресную информацию от налоговой и избежит накопления долга, – объясняет представитель ГНС.

Если плательщик сменил место регистрации, но не сообщил в налоговые органы, заказное письмо будет отправлено на адрес, известный налоговой, и срок окончания хранения письма начнет считаться датой вручения, после чего начнет накапливаться долг.

– Также стоит учитывать, что лица, которые были прописаны в квартире на момент приватизации, получили долю в квартире (в зависимости от количества человек). И тогда, например, за квартиру площадью 110 кв. м, где два человека будут иметь долю, налог на недвижимость не будет уплачиваться, потому что каждый из них будет иметь в собственности 55 кв. м, – отмечает член совета комитета Ассоциации юристов Украины по налоговому праву Юлия Федосюк.

Также важно понимать разницу между общей совместной собственностью и общей долевой. Например, по Семейному кодексу все имущество супругов, приобретенное во время брака, находится в общей совместной собственности. Но платит налог на недвижимость, если есть превышение нормы квадратных метров, титульный владелец – тот, на кого оформлено право собственности.

– Общая долевая собственность – это когда в праве собственности выделены доли. Тогда у каждого есть свидетельство, в котором указано, кому принадлежат другие доли, – отмечает Юлия Федосюк.

Если человек приобрел квартиру, например, площадью 70 кв. м, а впоследствии у него расширилась семья (появился муж или жена и дети, которых прописали в квартире), плательщиком налога на недвижимость остается владелец квартиры.

– Если члены семьи только прописаны в квартире, а не владеют ее долей, то за 10 кв. м налог на недвижимость платит именно владелец квартиры, – отмечает Любовь Макаренко.

Как рассчитывают сумму налога

Этот местный налог в составе налога на имущество вводят сельские, поселковые, городские советы и объединения территориальных громад. Исчисляют его в процентах от минимальной заработной платы.

Размер налога зависит от общей площади жилой и нежилой недвижимости и исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество.

Юридические лица, в собственности которых есть нежилая и жилая недвижимость, самостоятельно исчисляют размер налога, учитывая общую площадь каждого отдельного объекта недвижимости.

Максимальная ставка налога за 1 кв. м составляет 1,5% от минимальной заработной платы. В 2021 году – это 90 грн за 1 кв. м.

Со ставками налога и льготами можно ознакомиться на сайте ГНС.

В Киеве ставка налога на недвижимость согласно решению КГГА составляет 1,5% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2020 года, с применением понижающего коэффициента 0,75.

В денежном эквиваленте в столице один лишний квадратный метр физическим лицам будет стоить 53,13 грн.

То есть человек, у которого есть квартира площадью 70 кв. м, должен заплатить за 10 кв. м 531 грн 30 коп.

Если у человека в собственности, помимо данной квартиры, есть еще и дом площадью 120 кв. м, льготная норма в таком случае также будет превышена на 10 кв. м. На эти избыточные квадратные метры будет рассчитан удельный вес, и пропорционально каждому объекту составлена сумма налога.

– В таком случае владелец, который будет иметь общую суммарную площадь недвижимости 190 кв. м, также должен будет оплатить 531 грн 30 коп. Человек получит два налоговых уведомления-решения на каждый объект налогообложения с пропорциональным удельным весом к каждому объекту, – объясняет Любовь Макаренко.

Налог на недвижимость не уплачивается с:

объектов жилой и нежилой недвижимости, которые находятся в собственности органов государственной власти, органов местного самоуправления;

объектов жилой и нежилой недвижимости, которые расположены в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;

зданий детских домов семейного типа;

общежитий;

жилой недвижимости, непригодной для проживания;

объектов жилой недвижимости, принадлежащих детям-сиротам, детям, лишенным родительского общения;

объектов нежилой недвижимости, которые используются субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность во временных сооружениях для осуществления предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

зданий промышленности, отнесенных к группе Здания промышленные и склады;

зданий, сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических и физических лиц), зачисленных в класс Здания сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства;

зданий дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, используемых для предоставления образовательных услуг;

объектов нежилой недвижимости государственных и коммунальных детских санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления и отдыха детей;

объектов нежилой недвижимости государственных и коммунальных центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, детско-юношеских спортивных школ;

объектов нежилой недвижимости баз олимпийской и паралимпийской подготовки;

объектов жилой недвижимости, принадлежащей многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

Льготы по налогу на недвижимость не предоставляются:

если площадь недвижимости превышает пятикратный размер необлагаемой площади, утвержденной решением органов местного самоуправления;

если недвижимое имущество используется их владельцами с целью получения доходов (сдается в аренду, используется в предпринимательской деятельности).

Штрафы при задержке уплаты налога на недвижимость:

до 30 календарных дней включительно после последнего дня срока уплаты суммы денежного обязательства – 5% погашенной суммы налогового долга;

более 30 календарных дней после последнего дня срока уплаты суммы денежного обязательства – 10% погашенной суммы налогового долга.

Если контролирующий орган не направил налоговое уведомление-решение в срок, плательщики освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налога на недвижимость.

Кроме того, человек может самостоятельно обратиться в местное подразделение ДПС.

Налог на недвижимость можно оплатить:

в кассе банка,

в платежном терминале,

с помощью интернет-банкинга (мобильного приложения).

Все реквизиты для уплаты налога на недвижимость указаны в налоговом уведомлении-решении.

Введение налога на недвижимость

1 января 2013 года вступила в силу статья, регламентирующая применение налога на недвижимость.

Присылать украинцам соответствующие квитанции начали 15 апреля 2013 года.

Налог на недвижимость оплачивается авансовым платежом на весь год.

Подробнее о введении налога на недвижимость читайте в материале Фактов ICTV.