В Черное море вошли два корабля НАТО

В пятницу, 18 июня, два военных корабля НАТО вошли в порт Одессы. В частности, это британский эсминец и нидерландский фрегат.

Сначала в акваторию Черного моря вошел британский эсминец HMS Defender D36, который встретился с лоцманским катером.

Впоследствии к ним присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота Булат и Патриот.

Эти корабли входят в эскорт современного британского авианосца Queen Elizabeth, который вышел недавно в кругосветный поход.

Накануне входа в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

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Между тем несколько лет назад в Одессе уже были британские эсминцы — HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020). Однако Defender в акватории Черного моря появился впервые.

Этот корабль вошел в состав королевского флота в марте 2013 года.

Нидерландский Eversten заходил в наш регион в 2019 году. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года.

Источник: Думская