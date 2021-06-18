В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность группировки, обустроившей стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря.

Согласно данным СБУ, к организации полигона в Дарницком районе причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка Муниципальная стража.

Подозреваемые проводили тренировки по стрельбе с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

В то же время правонарушители хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные с территории Операции объединенных сил.

Во время обысков в помещениях членов группировки правоохранители обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9х21 мм, около 100 патронов различного калибра и охотничье нарезное оружие.

В Киеве члены Муниципальной стражи незаконно обустроили стрелковый полигон / 7 фотографий

Следователи открыли уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Расследование дела продолжается, специалисты проводят экспертизы. Правоохранители готовят сообщение о подозрении фигурантам производства.