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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Как выпускникам с оккупированных Донбасса и Крыма подать документы в украинские вузы: объяснение МОН

ЗНО, школярі, абітурієнти

Оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма продолжают запрещать пересекать КПВВ абитуриентам, которые хотят вступить в украинские учебные заведения.

По словам министра науки и образования Украины Сергея Шкарлета, выпускники вынуждены пересекать украинскую границу без соблюдения установленных норм, за что предусмотрена административная ответственность.

— МОН обратилось к Госпогранслужбы и получило ответ о готовности пограничников способствовать решению проблемы, — добавил министр.

В частности, в Госпогранслужбе рекомендовали при принятии решений по делам об административных правонарушениях рассматривать цель въезда в Украину для вступления в учебные заведения, а также сопровождение поступающего (при наличии документального подтверждения). Это может освободить лицо от административной ответственности.

Документальным подтверждением цели въезда для вступления в учреждения образования может быть приглашение, полученное через образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина.

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После того как абитуриента пустят в Украину, он может подавать документы в вуз.

Как пояснили в МОН, для этого поступающему нужно пройти следующие этапы:

  • выбрать образовательный центр (Донбасс-Украина или Крым-Украина);
  • лично подать заявление и образовательную декларацию в центре (документы на бюджет принимаются до 20 июля, на контракт — до 20 сентября);
  • сдать две ГИА (украинский язык и история Украины);
  • сдать один профильный вступительный экзамен (творческий конкурс), который устанавливает учебное заведение.

Источник: Сергей Шкарлет

Фото: УНИАН

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