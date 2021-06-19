В Украине в начале первого месяца лета запланированы дополнительные государственные выходные в связи с Троицей. Большинство предприятий в этот период не будут работать, однако некоторые будут все же открыты для клиентов.

Так, на Троицу, когда украинцы будут отдыхать три дня, отделение Новой почты и курьерская доставка будут работать по обычному графику.

График работы Новой почты на Троицу:

20 июня — отделения и адресная доставка работают в обычном режиме;

21 июня — отделение работать по графику воскресенья (у каждого индивидуальное время).

Работу конкретного отделения можно посмотреть на сайте компании График Новой почты.

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График работы Укрпочты на Троицу

Укрпочта будет работать во время Троицы в обычном режиме. Однако 21 июня услуги будут предоставлять только очередные отделения.

Подробнее о том, как будет работать Укрпочта на Троицу 2021, читайте на Фактах ICTV.