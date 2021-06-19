В Украине в начале первого месяца лета запланированы дополнительные государственные выходные в связи с Троицей. Большинство предприятий в этот период не будут работать, однако некоторые будут все же открыты для клиентов.
Так, на Троицу, когда украинцы будут отдыхать три дня, отделение Новой почты и курьерская доставка будут работать по обычному графику.
График работы Новой почты на Троицу:
- 20 июня — отделения и адресная доставка работают в обычном режиме;
- 21 июня — отделение работать по графику воскресенья (у каждого индивидуальное время).
Работу конкретного отделения можно посмотреть на сайте компании График Новой почты.
График работы Укрпочты на Троицу
Укрпочта будет работать во время Троицы в обычном режиме. Однако 21 июня услуги будут предоставлять только очередные отделения.
Подробнее о том, как будет работать Укрпочта на Троицу 2021, читайте на Фактах ICTV.