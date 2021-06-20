Умер украинский блогер и волонтер Святослав Волков, более известный обществу под псевдонимом Горький лук.

По данным средств массовой информации, блогер в последние дни находился в медицинском учреждении, где лечился от тяжелой формы коронавируса и последствий опасного заболевания.

Волонтер Ник Будерацкий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что у блогера отказали почки.

Святослав Волков стал известным после того, как основал блог в Живом журнале после 2014 года. В своих сообщениях блогер высмеивал политику Российской Федерации относительно украинского государства.

— Он писал блестящие тексты, которые прочитывались на одном дыхании. Он заглядывал в самую бездну и анализировал все явления своим словом, как острым скальпелем. Он умел рассказывать очень смешно о страшных вещах, умел быть и очень серьезным, но всегда интересным, — прокомментировал смерть блогера фотограф Александр Заклецкий.

Святослав Волков также был военным медиком на Донбассе и участвовал в волонтерском движении. Посты блогера обвиняли в русофобии российские средства массовой информации.

Читайте В ДТП погибла рекордсменка непрерывного бега Екатерина Долган

Фото: Александр Заклецкий