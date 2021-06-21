Погода в Украине 22 июня будет дождливой, во многих районах — с грозами.

Так, на западе ожидают жаркую погоду, но осадки с грозами пройдут во Львове, Ужгороде, Тернополе.

Кратковременные осадки синоптики прогнозируют и в Черновицкой области, а температура воздуха на западе будет колебаться от +29 до +32 днем ​​и от +15 до +19 ночью.

В центре ожидаются дожди с грозами ожидается во всех районах, но на температуру это существенно не повлияет.

На севере будет жарко.

Несмотря на дождь в центре, столбик термометра будет показывать от +30 до +33 днем ​​и от +18 до +21.

На юге небо также будет мрачным, синоптики прогнозируют дождь с грозой во всех областях. Температура будет колебаться от +20 до +24 днем, а ночью упадет до +13 — +17.

Восточные регионы также зальет дождями, температура будет колебаться от +24 до +29 днем ​​и от +17 до +19 ночью.

Погода летом 2021

Июнь поражает украинцев неустойчивой и капризной погодой, которая меняется чуть ли не каждую минуту.

А о том, какими будут июль и август в 2021 году, читайте в материале Фактов ICTV.