Погода в Украине 22 июня будет дождливой, во многих районах — с грозами.
Так, на западе ожидают жаркую погоду, но осадки с грозами пройдут во Львове, Ужгороде, Тернополе.
Кратковременные осадки синоптики прогнозируют и в Черновицкой области, а температура воздуха на западе будет колебаться от +29 до +32 днем и от +15 до +19 ночью.
В центре ожидаются дожди с грозами ожидается во всех районах, но на температуру это существенно не повлияет.
На севере будет жарко.
Несмотря на дождь в центре, столбик термометра будет показывать от +30 до +33 днем и от +18 до +21.
На юге небо также будет мрачным, синоптики прогнозируют дождь с грозой во всех областях. Температура будет колебаться от +20 до +24 днем, а ночью упадет до +13 — +17.
Восточные регионы также зальет дождями, температура будет колебаться от +24 до +29 днем и от +17 до +19 ночью.
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