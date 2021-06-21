Прощание с украинским блогером и волонтером Святославом Волковым, более известному обществу под псевдонимом Горький лук, состоится под Монументом Независимости в Киеве.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая на своей странице в социальной сети Facebook. Волонтер рассказала, что церемония прощания запланирована на 12.00 22 июня.

По ее словам, после этого тело Святослава Волкова планируют кремировать. Накануне украинский блогер умер из-за проблем с почками, сообщил волонтер Ник Будерацкий в Facebook.

Известно, что в последнее время он находился в больнице, где лечился от тяжелой формы коронавируса и последствий заболевания.

По словам фотографа Александра Заклецкого, волонтер умел рассказывать очень смешно о страшных вещах, умел быть и очень серьезным, но всегда интересным.

Святослав Волков после начала боевых действий на востоке Украины создал свой блог, в котором высмеивал политику Российской Федерации относительно Украины. Блогера часто обвиняли в русофобии российские средства массовой информации.

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Фото: Александр Заклецкий